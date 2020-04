Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Festnahmen nach Diebstahl aus LKW

Essen (ots)

45356 E.-Vogelheim: Zwei mutmaßliche Diebe öffneten am Sonntagnachmittag (26. April) gegen 15.40 Uhr die LKW-Tür durch ein offenes Fenster und entwendeten Mobiltelefone und Tankkarten. Der 32 Jahre alte LKW-Fahrer parkte sein Fahrzeug auf der Daniel-Eckhardt-Straße am Fahrbahnrand ab. Ein Fenster war leicht geöffnet, das Fahrzeug verschlossen. Ein Zeuge meldete dem 32-Jährigen, dass zwei Männer vermutlich unberechtigterweise in das Fahrerhaus eines LKW gelangten. Daraufhin stellte er fest, dass zwei Mobiltelefone und mehrere Tankkarten aus einem Etui entwendet worden waren. Gemeinsam konnten sie die Verfolgung der mutmaßlichen Diebe in Richtung Hafenstraße aufnehmen. Einer der Tatverdächtigen warf während der Flucht seinen mitgeführten Rucksack weg. Alarmierte Streifenwagen konnten die bis dato unbekannten Männer auf einem Firmengelände an der Westuferstraße antreffen und festnehmen. Die Beute sowie den Rucksack fanden die Beamten in einem Grüngürtel an der Daniel-Eckhardt-Straße. Bei der Durchsuchung der Personen und des Rucksacks konnten die Beamten Diebesgut aus einer Tat von letzter Woche Freitag (24. April) sicherstellen. Die polizeibekannten Tatverdächtigen (24, 41) verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam. Beide Männer werden heute Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt. /JH

