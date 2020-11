Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-VaihingenStuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag (05.11.2020) in Vaihingen zwei abgestellte Fahrzeuge gestohlen. Die Diebe erbeuteten an der Schießmauerstraße zwischen 20.30 Uhr und 07.40 Uhr einen schwarzen Madza CX 5. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen S-NK 1983 hat einen Wert vor rund 40.000 Euro. An der Straße In der Schranne stahlen die Unbekannten zwischen 19.30 Uhr und 07.30 Uhr einen roten Mazda CX-5 mit dem amtlichen Kennzeichen S-SL 1117. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 30.000 Euro. Wie die beiden Autos gestohlen wurden und ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei zu melden.

