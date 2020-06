Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unbekannte Sprayer verursachen hohen Sachschaden - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Unbekannte Sprayer verursachen hohen Sachschaden - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Großen Schaden haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag im Rotenburger Stadtgebiet angerichtet. Auf Kraftfahrzeuge, Stromverteilerkästen und Parkautomaten sprühten sie in bislang 30 Fällen in großen Buchstaben den Schriftzug "ACAB". Die Polizei geht von einem Sachschaden von mehreren tausend Euro aus. Wer Hinweise zu den Taten machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei Rotenburg unter der Rufnummer 04261/947-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung.

