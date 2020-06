Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 27-Jähriger ohne Führerschein auf der Autobahn ++ Ohne Lappen in die Polizeikontrolle ++ Ärger auf dem Parkplatz ++ Pfanddiebstahl fliegt auf ++ Einbrüche in Schaustellerwagen ++

Rotenburg (ots)

27-Jähriger ohne Führerschein auf der Autobahn

Tiste/A1. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen hat am Mittwochmittag einen 27-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 12 Uhr mit einem Citroen in Richtung Hamburg unterwegs, als die Beamten seine Fahrt stoppten. Bei der Verkehrskontrolle legte der 27-Jährige eine rumänische ID-Karte und einen rumänischen Führerschein vor. Ermittlungen ergaben, dass dem Mann die Fahrerlaubnis vor einem Monat wegen Trunkenheit am Steuer entzogen worden war. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

Ohne Lappen in die Polizeikontrolle

Gyhum/A1. Ein 43-jähriger Autofahrer aus Hamburg ist am Mittwochnachmittag ohne Fahrerlaubnis in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Der Mann war gegen 13.30 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Bremen unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle auf dem Autobahnparkplatz zeigte sich, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch gegen die 29-jährige Halterin des Fahrzeugs, die die Fahrt zuließ, leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

Ärger auf dem Parkplatz

Bremervörde. Bei einem Streit zwischen zwei Männern auf dem Edeka-Parkplatz an der Neuen Straße ist am Mittwochmittag ein 77-jähriger Mann verletzt worden. Grund für die Auseinandersetzung mit einem 61-Jährigen dürfte eine Parkbehinderung gewesen sein. Der Jüngere der beiden soll den Älteren dabei geschubst haben. Der Mann sei gestürzt und habe sich dabei verletzt. Er musste im Rettungswagen behandelt werden.

Pfanddiebstahl fliegt auf

Bremervörde. Ein 47-jähriger Mann ist am Mittwochabend dabei erwischt worden, wie er zuvor gestohlenes Leergut in Bargeld umwandeln wollte. Er hatte zwei Kisten Mineralwasser, die am Lieferanteneingang eines Einkaufsmarktes an der Industriestraße standen, an sich genommen. Damit marschierte er zum Leergutautomaten, um das Pfand einzulösen. Zeugen hatten alles beobachtet.

Einbrüche in Schaustellerwagen

Bremervörde-Elmerheide. Unbekannte Täter sind in den zurückliegenden Tagen in vier Schaustellerfahrzeug eingebrochen. Die Wagen standen in einer verschlossenen Scheune an der Bundesstraße 74. Die Unbekannte hatten zunächst das Vorhängeschloss der Scheune geknackt und anschließend die Schaustellerfahrzeuge aufgebrochen. Daraus nahmen sie Spielzeug, Bargeld und ein Notstromaggregat mit.

