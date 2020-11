Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung wiedererkannt

Stuttgart-Bad CannstattStuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (05.11.2020) einen 43 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am 27.10.2020 eine Frau in der Stadtbahn sexuell belästigt zu haben (siehe auch Pressemitteilung vom 28.10.2020). Ein Polizist war gegen 15.20 Uhr privat in Bad Cannstatt unterwegs und erkannte einen Mann, der am vergangenen Dienstagabend eine 18-jährige Frau in der Stadtbahn belästigt haben soll. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 43-Jährigen im Bereich der Waiblinger Straße vorläufig fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

