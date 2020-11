Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geschwindigkeitskontrollen

Stuttgart-OstStuttgart-Ost (ots)

Beamte der Stuttgarter Verkehrspolizei führten am Freitagabend (06.11.2020) in der Zeit von 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr Geschwindigkeitskontrollen im Schwanenplatztunnel in Fahrtrichtung Innenstadt durch. Hierbei wurden acht Verkehrsteilnehmer festgestellt, die die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h überschritten. Ein Autofahrer wurde gar mit einer Geschwindigkeit von 129 km/h gemessen.

