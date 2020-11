Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Umhängetasche entwendet - Zeugen gesucht

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Ein 35-jähriger Mann war am Freitag (06.11.2020) um 10.30 Uhr auf der Stuttgarter Schulstraße in Richtung Königstraße unterwegs, als er plötzlich von zwei Männern von vorne und hinten angerempelt wurde. Dabei gelang es den Männern offenbar, den Riemen der Umhängetasche des Geschädigten zu durchschneiden und mit der Tasche, in der sich ein vierstelliger Bargeldbetrag befand, zu flüchten. Der 35-Jährige konnte die Täter noch bis in die Königstraße verfolgen, verlor sie aber dort aus den Augen. Beide Täter trugen zur Tatzeit dunkle Jacken und Mund-Nasen-Bedeckungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

