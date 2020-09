Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannter will Autofahrer Armbanduhr entreißen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Einem Autofahrer die Armbanduhr entreißen wollte ein Unbekannter am 04.09.2020 in Freiburg. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Geschädigte um circa 18.45 Uhr mit seinem Pkw in die Tiefgarage in der Wallstraße. Als er auf Höhe der Schließanlage anhielt, näherte sich ein bislang unbekannter Täter und versuchte, dem Geschädigten seine am Handgelenk befindliche Armbanduhr zu entwenden. Anschließend entfernte sich der Unbekannte ohne Beute von der Tatörtlichkeit.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: männlich, circa 1,80 Meter groß, circa 25-30 Jahre alt, dunkler Teint. Er trug eine blaue Mund-Nasen-Maske, ein hellblaues T-Shirt und eventuell eine weiße Hose.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0761/882-2880. Insbesondere eine Zeugin mit Fahrrad, welche zu dem Vorfall hinzukam und deren Personalien nicht bekannt sind, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

hk/oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell