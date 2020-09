Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen (3 Meldungen): Öl auf der Fahrbahn - Zeugenaufruf // Auto fährt gegen Steinmauer - Fahrer leicht verletzt // Ladendieb verfolgt - mutmaßlich gestohlenes Tablet rutscht aus der Kleidung

Freiburg (ots)

Bad Säckingen/Wehr: Öl auf der Fahrbahn - Zeugenaufruf

Am Samstag, 05.09.2020, gegen 11.30 Uhr, wurde eine Ölspur mit größeren Ausmaßen zwischen Bergalingen und Wehr gemeldet. Offenbar hatte sich an einem Auto im Bereich der L155 an der Abzweigung nach Hütten, die Ölablassschraube gelöst und das Öl ergoss sich über die Fahrbahn. Aufgrund der Ölspur konnte das Verursacherfahrzeug aufgefunden werden. Die Fahrbahn musste durch eine Spezialfirma und die Feuerwehr gereinigt werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, sucht Zeugen oder / und Verkehrsteilnehmer, die durch die Ölspur möglicherweise gefährdet wurden.

Bad Säckingen: Auto fährt gegen Steinmauer - Fahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich am Samstag, 05.09.2020, gegen 14.35 Uhr, ein 84-jähriger Autofahrer in Moosmattstraße zu. An der Einmündung zur Dorfstraße verwechselte der Mann nach bisherigen Erkenntnissen Gas- und Bremspedal und fuhr gegenüber in eine Steinmauer. Hierbei wurde sein Mercedes erheblich beschädigt und der Fahrer leicht verletzt. Der Schaden am Auto liegt bei etwa 5500 Euro, der Schaden an der Steinmauer ist noch nicht näher bekannt. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Bad Säckingen: Ladendieb verfolgt - mutmaßlich gestohlenes Tablet rutscht aus der Kleidung

Nur kurze Zeit war ein 39-jähriger Mann am Samstag, 05.09.2020, gegen 14.50 Uhr, im Besitz eines neuen Tablets, welches er in einem Elektronikmarkt im Hebelweg entwendet hatte. Nachdem Mitarbeiter den Diebstahl bemerkt hatten, ergriff der Mann zunächst die Flucht. Er konnte jedoch verfolgt und schließlich durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Hierbei rutschte das Tablet unter dem T-Shirt des Mannes hervor. Der erheblich alkoholisierte Mann wird angezeigt.

