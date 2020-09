Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Hochsitz in Brand - Zeugensuche

Freiburg

Am Sonntag, 06.09.2020, gegen 03.30 Uhr, wurde aus Rheinweiler ein Feuer gemeldet. Bei der Absuche durch die Polizei konnte dann ein Brand an einem Hochsitz, an der Verlängerung der Weingartenstraße, gefunden werden. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Der Sachschaden ist noch nicht genauer bekannt. Auch die Brandursache ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

