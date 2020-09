Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Versuchter Diebstahl aus Lebensmittelautomat - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 06.09.2020, gegen 03.05 Uhr, versuchte ein bislang Unbekannter mit einer Steinplatte die Scheibe an einem Lebensmittelautomaten in der Dinkelbergstraße in Wiechs einzuschlagen. Dies gelang nicht, jedoch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Eine Anwohnerin nahm den Lärm war und bei der Nachschau sah sie einen Mann, welcher in Richtung Nordschwaben davonrannte. Er soll schlank gewesen sein und eine kurze Hose und ein T-Shirt getragen haben. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen.

