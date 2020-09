POL-FR: Weil am Rhein (3 Meldungen): Auto fährt in Unfallstelle - zwei Schwerverletzte und erheblicher Sachschaden // Radfahrer bei Sturz schwer verletzt // Hütte abgebrannt - Zeugensuche

Polizeipräsidium Freiburg

Weil am Rhein: Auto fährt in Unfallstelle - zwei Schwerverletzte und erheblicher Sachschaden

Am Samstag, 05.09.2020, gegen 22.25 Uhr, ereignete sich auf der A5, zwischen der Anschlussstelle Weil am Rhein und dem Autobahndreieck in Fahrtrichtung Norden ein Auffahrunfall auf der Überholspur. Hierbei kam es zu einer leichten Berührung zweier Fahrzeuge. Nach dem Unfall blieben die Autos auf der Überholspur stehen. Diese Gefahrenstelle erkannte ein herannahender 25-jähriger Peugeot-Fahrer offensichtlich zu spät und fuhr auf einen Audi auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der 25-Jährige und seine 23-jährige Beifahrerin erheblich verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 60.000 Euro. Die A5 musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Weil am Rhein: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Am Samstag, 05.09.2020, gegen 02.15 Uhr, fuhr ein Radfahrer auf der Lörracher Straße in Richtung Weil am Rhein. Nach einer Rechtskurve geriet er mit dem Vorderrad gegen den Bordstein und stürzte. Hierbei zog sich der 35-jährige Mann schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Weil am Rhein: Hütte abgebrannt - Zeugensuche

Am Sonntag, 06.09.2020, gegen 06.10 Uhr, entdeckte eine Polizeistreife eine Rauchsäule im Bereich des Weiherweges. Bei der genaueren Nachschau konnte dann ein Brand einer Hütte auf dem Gelände des PSV Weil am Rhein festgestellt werden. Durch die Feuerwehr konnte die mit Holz verkleidete Hütte, die als Lagerschuppen diente, nicht mehr gerettet werden. Nach bisheriger Schätzung dürfte der Schaden bei etwa 6000 Euro liegen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte ein Zeuge ausfindig gemacht werden, der gegen 05.30 Uhr einen Knall gehört hatte. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Brand selbst dürfte im Bereich von an der Hütte gelagertem Brennholz ausgebrochen sein. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

