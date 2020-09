Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen (2 Meldungen): Handtasche aus Auto gestohlen - Zeugensuche // Sachbeschädigung an Polizeiposten - Ermittlungen gegen Tatverdächtigen

Freiburg (ots)

Grenzach-Wyhlen: Handtasche aus Auto gestohlen - Zeugensuche

Am Sonntag, 06.09.2020, zwischen 14.20 und 15 Uhr, wurde an einem BMW eine Seitenscheibe eingeschlagen und hieraus die Handtasche entwendet worden. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz an der K6332 im Bereich des Rührbergs. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen.

Grenzach-Wyhlen: Sachbeschädigung an Polizeiposten - Ermittlungen gegen Tatverdächtigen

Am Sonntag, 06.09.2020, kam es zu einer Sachbeschädigung am Polizeiposten Grenzach-Wyhlen. Nach den bisherigen Ermittlungen steht ein 47-jähriger Mann im Verdacht mit einem Stein die Eingangstür beschädigt zu haben. Der Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0, sucht Zeugen, welche die Sachbeschädigung unmittelbar beobachtet hatten.

