POL-FR: Lörrach (4 Meldungen): Zeugensuche nach Hundebiss // Zeugensuche nach möglicher Straßenverkehrsgefährdung // Rollerfahrer schwer verletzt // erdacht Wohnungseinbruch - Zeugensuche

Lörrach: Zeugensuche nach Hundebiss

Nachträglich wurde der Polizei ein Vorfall gemeldet, der sich bereits am Mittwoch, 02.09.2020, gegen 19.20 Uhr, beim Bahnhof-Stetten zugetragen haben soll. Nach Angaben einer 43-jährigen Frau befand sie sich bei einem Wartehäuschen an den Gleisen, als ein älterer Herr mit einem Hund, ähnlich einem Schäferhund, vorbeiging. Plötzlich soll der Hund die Frau angesprungen und in den Arm gebissen haben. Der Mann zog den Hund weg und ging mit dem angeleinten Hund weiter. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

Lörrach: Zeugensuche nach möglicher Straßenverkehrsgefährdung

Im Bereich der Wiesentalstraße soll es am Samstag, 05.09.2020, gegen 23.25 Uhr, zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen sein. Ein VW-Fahrer gab an, dass er im Bereich eines Baumarktes von einem unbekannten Autofahrer über die Sperrfläche hinweg überholt wurde, obwohl zu diesem Zeitpunkt Gegenverkehr kam. Der VW-Fahrer wie auch der Gegenverkehr sollen zum starken Abbremsen gezwungen gewesen sein. Weitere Hinweise zu dem Überholer liegen nicht vor. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, insbesondere auch das Fahrzeug im Gegenverkehr.

Lörrach: Rollerfahrer schwer verletzt

Am Samstag, 05.09.2020, gegen 20.45 Uhr, stürzte ein Rollerfahrer offenbar ohne Fremdeinwirkung im Bereich der Tumringer Straße, Einmündung Grüttweg. Hierbei zog sich der 61-jährige Mann schwere Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde.

Lörrach: Verdacht Wohnungseinbruch - Zeugensuche

Am Samstag, 05.09.2020, zwischen 19.30 und 21.15 Uhr, wurde in der Hauinger Straße in Haagen eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen. Anschließend war die Wohnung durchsucht und Schmuck entwendet worden. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

