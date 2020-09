Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Diebstahl aus Pkw - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 05.09.2020, gegen 13.16 Uhr, entdeckte ein Zeuge, dass eine ihm unbekannte männliche Person im geparkten Audi einer Bekannten saß. Als er den Mann ansprach, flüchtete dieser sofort. Der Audi war im Jahnweg geparkt und hieraus wurde ein Ladekabel entwendet. Vermutlich waren die Tatverdächtigen zu zweit unterwegs. Sie sollen etwa 175 cm groß und mit südländischem Aussehen gewesen sein. Einer hatte kurze, dunkle Haare und eine dunkle Short und ein weißes T-Shirt an. Er führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell