Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Drogen im Gepäck - verdächtige Lichter

Freiburg (ots)

Einer Polizeistreife fiel am Sonntag, 06.09.2020, gegen 21.50 Uhr, in Jestetten ein auf einem Feldweg geparkter Pkw auf, bei welchem die Rücklichter an waren. Als sich die Polizisten dem Fahrzeug näherten, sprang der Fahrer sofort aus dem Auto und versuchte zu flüchten. Nach einigen hundert Meter Verfolgung konnte er angehalten und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung des Pkw wurden dann etwa 20 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Der 18-Jährige wird angezeigt.

