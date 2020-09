Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Polizeieinsatz bei Streit in Imbiss

Freiburg (ots)

Am Samstag, 05.09.2020, gegen 23.55 Uhr, verhielt sich ein Gast in einem Imbiss am Bahnhofsplatz sehr aggressiv und suchte Streit mit einem Mitarbeiter. Durch die hinzugerufene Polizei konnte der Mann zunächst nicht beruhigt werden, insbesondere auch, weil sich ein weiterer Gast stetig einmischte und die Situation aufheizte. Nachdem auch ein erteilter Platzverweis durch diesen ignoriert wurde und er drohend auf die Beamten zugegangen sein soll, musste Pfefferspray gegen den Mann eingesetzt werden. Hierauf entfernte sich der bislang Unbekannte. Hierdurch konnte der ursprüngliche Streit geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.

