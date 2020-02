Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung durch Feuer

Zweibrücken (ots)

Am 18.02.2020 gegen 05:42 Uhr entzündeten bislang unbekannte Personen Zeitungen, die in einem Metallbehälter an der Außenseite des Penny-Marktes in der Gewerbestraße gelagert wurden. Eine Marktangestellte bemerkte den Brand und konnte ihn relativ schnell löschen, so dass der Schaden kein größeres Ausmaß annahm. Er dürfte bei ca. 100 EUR liegen. Die Angestellte bemerkte in Tatortnähe drei augenscheinlich jugendliche Personen, die sich zu Fuß in Richtung Edeka-Markt bewegten. Diese entfernten sich anschließend in Richtung des Radweges entlang des Schwarzbachs. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen, die zu der Sachbeschädigung Angaben machen können oder die dreiköpfige Gruppe Jugendlicher in Tatortnähe beobachtet haben und die Personen namentlich benennen oder beschreiben können. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell