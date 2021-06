Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Gartenhaus aufgebrochen ++ Archäologische Grabungsstätte beschädigt ++ Gefährlicher Streich aufgeklärt ++ Pkw beschädigte Grundstücksmauer ++

Landkreis Verden (ots)

Gartenhaus aufgebrochen

Oyten. Bislang unbekannte Täter gelangten zwischen Montagabend und Dienstagvormittag auf ein Grundstück in der Straße "Am Moor" und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter nichts und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden wird mit 100 Euro beziffert. Mögliche Zeugen werden von der Polizei Achim unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen gebeten.

Archäologische Grabungsstätte beschädigt

Oyten. Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen eine archäologische Grabungsstätte zwischen der Jahnstraße und der Hauptstraße. Die Täter überwanden einen Zaun zum Schutz des Geländes vor unbefugtem Betreten und beschädigten anschließend bereits ausgehobene Flächengrabungen. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Allein durch ein Betreten des Geländes kann durch Unbefugte ein Sachschaden an den Grabungen verursacht werden. Die Polizei bittet Zeugen unter 04202/9960 nun um Hinweise auf die mutmaßlichen Täter oder verdächtige Beobachtungen.

Gefährlicher Streich aufgeklärt

Achim. Nach Schüssen in der Nähe der Anaberger Straße am Dienstagabend kann die Polizei Entwarnung geben. Eine 33-jährige Zeugin hatte mehrere Schüsse einer Person aus einer Gruppe heraus in die Luft gemeldet, worauf die Polizei sofort die Fahndungsmaßnahmen in der Umgebung aufgenommen hatte. Diese führten zunächst nicht zum Auffinden des Täters. Polizeiliche Ermittlungen ergaben am Mittwochvormittag, dass es sich um einen Streich eines Kindes gehandelt haben dürfte. Demnach ist ein 13-Jähriger an die Schreckschusspistole seines 44-jährigen Vaters gelangt und feuerte diese am Ereignisort mehrfach in die Luft ab. Die Waffe wurde von der Polizei sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Vater wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Verkehrsunfall

Oyten. Am Mittwochmittag prallten zwei Pkw in der Schaphuser Dorfstraße aufeinander. Eine 60-jähriger Fahrerin eines Skoda bog nach links in die Straße "Köbens" ab und übersah dabei offenbar eine entgegenkommenden VW eines 52-Jährigen. Der 52-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und prallte schließlich in die Beifahrerseite des Skoda. Die 60-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Pkw beschädigte Grundstücksmauer

Achim/Baden. Bereits am 14.06.2021, ein Montag, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer oder eine Fahrzeugführerin eine Grundstücksmauer in der Bahnhofstraße direkt gegenüber der Zufahrt zu einem Testzentrum. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne seine/ihre Personalien anzugeben. Der Sachschaden an der Mauer wird mit rund 3.000 Euro beziffert. Die Polizei Achim ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet den oder die Verursacher/-in, sich mit der Polizei unter 04202/9960 in Verbindung zu setzen. Auch Hinweise möglicher Zeugen des Geschehens nimmt die Polizei unter der Rufnummer entgegen.

