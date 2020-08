Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Beim Einkaufen bestohlen

Zweibrücken (ots)

Zeit: 22.08.2020, 11:15 Uhr - 11:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Hauptstraße SV: Während ihres Einkaufs in einem Discounter wurde eine 47-Jährige Opfer eines Diebstahls. Ein/e bislang unbekannter Täter/in stahl aus ihrer Handtasche, welche die Geschädigte in offenem Zustand in der Kindersitzvorrichtung des Einkaufswagens aufbewahrt hatte, die Geldbörse mit 30 EUR Bargeld und vielen persönlichen Dokumenten.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell