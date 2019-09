Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei nimmt älteren Herrn und Jugendliche in Gewahrsam

Koblenz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 00:10 Uhr, wurde eine 17-jährige Bulgarin von einer Streife der Bundespolizei am Hbf Koblenz in Gewahrsam genommen. Ermittlungen ergaben, dass sie von zu Hause ausgerissen und aufgrund dessen vom PP Bonn zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben ist. Nach Rücksprache mit dem PP Bonn wurde die Jugendliche von ihrer Mutter auf der Wache des Bundespolizeireviers Koblenz abgeholt.

Am gleichen Tag, gegen 14:00 Uhr, endete der Ausflug eines 92-jährigen Seniors ebenfalls bei der Bundespolizei in Koblenz. Nachdem der aus einem Seniorenheim in Bad Ems abgängige Mann orientierungslos am Hbf Koblenz angetroffen wurde, konnte er nur wenig später wohlbehalten an seine Stieftochter übergeben werden.

