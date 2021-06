Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Täter brechen in Rohbau ein ++ Fahrer nach Unfallflucht gesucht ++

Landkreis Osterholz (ots)

Täter brechen in Rohbau ein

Ritterhude. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag in einen Rohbau in der Max-Planck-Straße ein, indem sie eine Schiebetür beschädigten. Anschließend löste eine Alarmanlage aus, wodurch die Täter ihre Tat abbrachen und in unbekannte Richtung flüchteten. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch unklar. Der Sachschaden beträgt dennoch mehrere tausend Euro. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen, auch im Vorfeld der Tat, nimmt die Polizei Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Grasberg. Am Donnerstagmorgen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Mercedes beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wörpedorfer Straße und flüchtete anschließend. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines neueren VW Golf in schwarz mit Osterholzer Kennzeichen gegen 11:20 Uhr gegen den Mercedes gefahren und anschließend ohne Angabe seiner Personalien vom Parkplatz gefahren. Am Mercedes entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Mögliche Zeugen des Geschehens oder der Verursacher selbst werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

