Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Lüllingen-Sprengung eines Geldautomaten

Vermutlich zwei Täter mit Roller flüchtig

Geldern-Lüllingen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (24. Juni 2021) gegen 03.40 Uhr kam zu einer Geldautomatensprengung in einer Bankfiliale An de Klus. Vor Ort erstreckte sich den Polizisten ein Trümmerfeld. Die von den Tätern hervorgerufene Explosion beschädigte das Gebäude massiv. Ein Betreten war erst nach Rücksprache mit einem Statiker möglich. Derzeit kann noch keine Aussage gemacht werden, ob und wieviel Beute die Unbekannten gemacht haben. Geldscheine lagen noch zwischen den Trümmerteilen auf dem Boden. Was aber gesagt werden kann ist, dass zum Glück keine Personen verletzt wurden. Nach ersten Zeugenhinweisen flüchteten zwei Täter mit einem Roller über den Rochusweg in Richtung niederländische Grenze. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kalkar unter 02824 880 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell