Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Garage

Grünes Pedelec gestohlen

Kleve-Materborn (ots)

Auf bislang ungeklärte Art öffneten unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23. Juni 2021) das elektrische Tor einer Garage an der Biesterstraße. Sie entwendeten zunächst ein E-Bike der Marke Stromer und ein grünes Pedelec von Velo de Ville. Da das E-Bike jedoch mit einem elektronischen Sicherheitsschloss ausgestattet war und nicht in Betrieb genommen werden konnte, ließen sie es auf einem nahe gelegenen Fußgängerweg zurück. Die Diebstahlsicherung hatte gegen kurz vor 5 Uhr eine Alarm-Meldung per Mail abgesendet. Der Fußweg, über den die Täter zumindest mit dem Pedelec offenbar geflüchtet sind, führt mit mehreren Abzweigungen zur Van-Goyen-Straße, Holthuysstraße und zur Tinthofstraße. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell