Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Geldern-Veert (ots)

Am Montag (21. Juni 2021) zwischen 08:00 und 15:00 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Renault Megane beschädigt, der an der Veerter Dorfstraße geparkt war. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er einen Schaden vorne links am Stoßfänger fest. Allerdings fand er keinen Hinweis auf den Verursacher. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

