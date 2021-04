Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: 50-jähriger Autofahrer verursacht 13.000 Euro Sachschaden - Fahrern unverletzt

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 50-jähriger Fahrer eines Opel kam am Mittwoch gegen 20.45 Uhr in der Hildastraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Mitsubishi. Durch die Wucht wurde der Mitsubishi nach vorne auf einen davor geparkten Nissan geschoben. Der Fahrer blieb unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 13.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Hildastraße gesperrt.

