Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit falschen Personalien in Verkehrskontrolle

Bielefeld (ots)

Bielefeld-Ummeln-

Eine PKW-Fahrerin gab sich bei einer Verkehrskontrolle als ihre Freundin aus. Als die Freundin Post von der Polizei erhielt, flog der Schwindel auf.

Am Montag, 07.09.2020, gegen 17:05 Uhr, hielten Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Bielefeld eine Polofahrerin an der Gütersloher Straße an, die während der Fahrt ihr Handy benutzte. Bei der Kontrolle konnte sie weder Führerschein noch Personalausweis vorweisen.

Den Beamten gab sie glaubhaft die Personalien ihrer 33-jährigen Freundin an, inklusive Adresse und Geburtsdatum. Die Überprüfung dieser Personaldaten ergab, dass für diese Person eine Fahrerlaubnis vorlag. Die Handynutzerin konnte ihre Fahrt fortsetzen, die Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, allerdings gegen die 33-jährige Freundin.

Diese erschien 4 Wochen später beim Verkehrsdienst und erklärte sichtlich aufgebracht, dass sie nicht mit dem VW Polo gefahren sei und sich den Sachverhalt nicht erklären könne. Eine Fahrzeughalterermittlung des angehaltenen Pkw ergab, dass der Polo auf eine 29-jährige Bielefelderin zugelassen war. Die Polizeibeamten suchten noch am selben Tag die ermittelte 29-Jährige an ihrer Wohnanschrift auf und konnten sie als die Handynutzerin identifizieren. Auch hier konnte die Polofahrerin keinen Führerschein vorzeigen.

Eine Überprüfung ergab, dass sie 2011 zwar einen Führerschein beantragt hatte, ihn aber nicht erhalten hatte, so dass sie nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B war. Die 29-jährige Bielefelderin muss sich nun neben der verkehrswidrigen Handynutzung auch noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, falscher Verdächtigungen und falscher Namensangabe verantworten.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell