POL-SI: Auffällig in Schlangenlinien gefahren - Sprinterfahrer war betrunken - #polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Freitagabend (13.03.2020), gegen 21:00 Uhr, fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter auf der B62 von Saßmannshausen in Richtung Bad Laasphe.

Einer Zeugin, die sich als Beifahrerin in einen Pkw hinter dem Sprinter befand, fiel die auffällige Fahrweise auf. Der Sprinter fuhr in Schlangenlinien. Über Notruf verständigte die Dame die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung aus Bad Laasphe konnte den Sprinter am Ortseingang von Bad Laasphe anhalten. Ein Test auf Alkohol ergab einen Wert von über 1,5 Promille.

Dem 44-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

