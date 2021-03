Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Fahrzeugen (21/2220) 20.03.2021, 01:00 - 21.02.2021, 06:30 Uhr

Speyer (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurden zwischen dem 20.03.2021 und dem 21.03.2021 im Bereich Speyer-Nord mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden an vier PKW mit Speyerer- und Rhein-Pfalz-Kreis Kennzeichen jeweils die Außenspiegel abgerissen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen in diesem Bereich nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

