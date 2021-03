Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim - Roxheim - Diebstahl aus Pkw in mehreren Fällen

Bobenheim-Roxheim (ots)

Im Zeitraum vom 19.03.2021, 20:00 Uhr - 20.03.2021, 07:05 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in der Richard-Wagner-Straße in Bobenheim-Roxheim aus einem geparkten BMW eine Geldbörse und ein Laptop entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 790 Euro. Ein ebenfalls in der Richard-Wagner-Straße abgestellter Opel wurde lediglich durchwühlt, so dass kein Schaden entstanden ist. Ein weiterer Fall ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Beethovenstraße. Aus einem geparktem 5er BMW wurde eine hochwertige Sonnenbrille im Wert von 300 Euro entwendet. In allen Fällen wurden die Pkw's auf unbekannte Weise geöffnet.

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Verschließen sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen sie den Schließzustand. Lassen sie insbesondere keinerlei Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter. Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

