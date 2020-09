Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 23.09.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Dienstag, 22.09.2020, gegen 15.10 Uhr, befuhr ein 22jähriger Mann aus Lautenthal mit seinem PKW die L 516 aus Seesen kommend in Richtung Lautenthal. In den Serpentinen oberhalb des Neckelnbergs kam ihm ein Motorradfahrer entgegen. Dieser geriet in einer scharfen Linkskurve derart in Schräglage, dass er mit Oberkörper und Kopf auf den Gegenfahrstreifen geriet. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der PKW-Fahrer nach rechts ausweichen und beschädigte dabei die Schutzplanke und sein Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Eventuelle Zeugen, die Hinweise auf das beteiligte Motorrad oder den Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter der Rufnummer 05381-9440 in Verbindung zu setzen. (som)

Diebstahl

Am Dienstag, 22.09.2020, zwischen 06.15 Uhr und 14.00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt in eine verschlossene Fahrradmietbox am Seesener Bahnhof und entwendete daraus das Steuerungsteil eines E-Bikes. Der Schaden beträgt etwa 120 Euro. (som)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell