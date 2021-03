Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht unter Drogeneinfluss

Speyer (ots)

19.03.2021, 16.50 Uhr. Ein 41-jähriger Fahrradfahrer kollidierte beim Befahren des Sanddornwegs mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Fremdschaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Zeugen verfolgten den Radfahrer zu Fuß in die Sackgasse und veranlassten ihn, zur Unfallstelle zurückzukehren. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell