Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Gaststätte

Speyer (ots)

In der Nacht zum Freitag drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Nebeneingangstür in eine Gaststätte in der Rheintorstraße ein und brachen die Schublade auf, in der sich die Kasse befand. Entwendet wurde die Wechselgeldkasse. Weiterhin wurden aus dem Keller der Gaststätte Getränkeflaschen entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

