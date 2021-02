Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bei Küchenbrand leicht verletzt

Borken (ots)

In der Küche eines Hauses an der Johanniterstraße in Borken ist es in der Nacht zum Samstag zu einem Brand gekommen. Die Ursache dafür ist noch unklar. Ein Bewohner erlitt dabei leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 15.000 Euro. Kräfte der Feuerwehr Borken gingen gegen den Brand vor, den der 45-Jährige bis zum Eintreffen der Rettungskräfte eigenständig bekämpft hatte.

