Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Tür am Inselbad Bahia hält Einbrechern stand

Bocholt (ots)

Gescheitert sind Einbrecher am Samstag in Bocholt: Die Täter hatten vergeblich versucht, eine Tür zum Inselbad Bahia am Hemdener Weg aufzuhebeln. Zu der Tat kam es gegen 19.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

