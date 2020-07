Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Geparkter VW Tiguan beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag (07. Juli 2020) zwischen 16.15 Uhr und 17.55 Uhr auf der Straße Zum Beerenboom einen geparkten VW Tiguan. Der Tiguan stand am rechten Fahrbahnrand der Straße Zum Beerenboon vor dem Haus des Eigentümers aus Richtung Netterdenschen Straße kommend. Der Unbekannte beschädigte die gesamte linke Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

