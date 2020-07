Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Hochwertige Maschinen bei Einbruch gestohlen

Emmerich (ots)

Eine derzeit noch nicht geklärte Anzahl hochwertiger landwirtschaftlicher Heckenscheren und Freischneider haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag, 07.07.2020, vom Gelände des Bauhofs am Blackweg im Ortsteil Vrasselt erbeutet. Hierzu hatten die Verdächtigen eine Stahlgittertür aufgebrochen und sich so Zugang zu dem Freigelände verschafft. Dort brachen sie vier Garagen sowie eine Lagerhalle auf. Zum Transport des Diebesgutes an das Zugangstor nutzten die Einbrecher offenbar einen auf dem Gelände abgestellten Anhänger. Die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, schließt nicht aus, dass die Tat, bzw. verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet worden sein könnten, und sucht Zeugen. (SI)

