Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Diebstahl an drei PKW/ Täter demontierten Reifen

Geldern (ots)

Unbekannte Täter demontierten in der Zeit zwischen Samstag, 13.00 Uhr, und Montag (06. Juli 2020), 06.55 Uhr, von drei PKW die Reifen. Die Fahrzeuge standen an der B 58 (Weseler Straße) vor einem Autohaus. Die Täter bockten die Volvos auf Pflastersteine auf, die sie zuvor in unmittelbarer Nähe der Fahrzeuge entfernten. Insgesamt entwendeten die Unbekannten an drei Autos jeweils vier Reifen mit Felgen. Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

