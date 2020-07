Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Wieder Pkw-Aufbrüche in Oberstadt

Kleve (ots)

Derzeit liegen der Polizei in Kleve weitere vier Strafanzeigen im Zusammenhang mit Pkw-Aufbruchen vom Wochenende vor. Der oder die Täter gehen hierbei offenbar wahllos vor und machen kaum oder nur geringe Beute. Bereits am Samstag 04.07.2020, zwischen 10.05 und 10.35 Uhr,stahlen sie aus einem Opel-Astra-Kombi, der am Kolpinghaus abgestellt war, einen ledernen Tabakbeutel, der augescheinliche Ähnlichkeit mit einer Geldbörse aufwies. In der Nacht zu Sonntag, 05.07.2020 schlugen wurden dann auch auf der Ravensberger- und Siegener Straße wiederum Fahrzeugscheiben eingeschlagen und u.a. eine Tasche mit Hundezubehör entwendet. Zeugen hatten gegen 01.50 Uhr bei einer weiteren Tat auf der Rosa-Luxemburg-Straße einen Unbekannten dabei beobachtet, wie er an einem schwarzen VW-Golf ebenfalls eine Seitenscheibe einschlug und in den Innenraum griff, dann aber in Richtung Triftstraße flüchtete. Der dunkelkleidete Verdächtige wurde als 180-185 cm groß und schlank beschrieben. Bei Tatausführung hatte er eine Kapuze auf dem Kopf. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen. (SI)

