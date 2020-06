Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Pedelecs aus Gartenhütte entwendet

Isselburg (ots)

Zwei Pedelecs der Marke Gazelle haben Diebe in Anholt erbeutet. Die Räder standen in einem Gartenhäuschen an der Märkischen Straße. Die Tat hat sich in der Zeit von Freitag, 19.00 Uhr bis Samstag, 17.00 Uhr ereignet. Der Gesamtschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt unter (02871) 2990.

