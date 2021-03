Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Alkoholisierter Pedelec-Fahrer verursacht Unfall

Waldsee (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der L 533 bei Waldsee ein Unfall, bei dem ein Pkw und ein Pedelec beteiligt waren. Der 78-jährige Pkw-Fahrer fuhr in Richtung Waldsee als ein 57-jähriger Mann auf einem Pedelec unvermittelt von einem Feldweg auf die Straße fuhr und diese kreuzte. Der Pkw-Fahrer wich aus, überfuhr dabei ein Verkehrszeichen, überquerte einen Fuß- und Fahrradweg und stieß dort gegen ein Stahlgeländer. Der Pkw verkeilte sich darin, sodass er von der Feuerwehr entfernt werden musste. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Pedelec-Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten jedoch einen unsicheren Gang, glasige Augen und eine verwaschene Aussprache. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Der 57-jährige musste die Beamten daher zur Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen worden ist. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

