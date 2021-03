Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Einen Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet, ist am Mittwoch ein unbekannter Fahrer bzw. eine unbekannte Fahrerin, vermutlich eines LKW. Der flüchtige Fahrer bzw. die flüchtige Fahrerin dürfte beim Rangieren in der Draisstraße mit einem Straßenschild sowie einer Mauer kollidiert sein. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 EUR. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat am Mittwoch, zwischen 14:00 Uhr und 16:20 Uhr, den Verkehrsunfall in der Draisstraße beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug oder der flüchtigen Person geben? Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

