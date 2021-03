Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Trickdiebstahl im Supermarkt

Frankenthal (ots)

Am Mittwoch, den 17.03.2021 zwischen 12:00 Uhr und 13:05 Uhr befand sich eine 71-Jährige beim Einkaufen in einem Supermarkt im Südring in Bobenheim-Roxheim. In diesem Zeitraum wurde sie von einer männlichen Person mit einer dunklen Jacke angesprochen. Kurz nach dem Gespräch bemerkt sie das Fehlen ihrer Geldbörse samt Inhalt, von dem Mann fehlt ebenfalls jede Spur. Bei dem Täter dürfte es sich laut der Beschreibung um einen Mann handeln, welcher etwa 40 Jahre alt ist und gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent spricht. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände bewegt sich im niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

