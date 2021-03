Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen-Neukirch

Schwarzwald-Baar-Kreis) Umweltsünder am Werk (09.03.2021)

Furtwangen (ots)

Einen Altkleidercontainer auf der Straße "Am Sportplatz" haben Unbekannte in den letzten vierzehn Tagen für eine illegale Müllentsorgung missbraucht. Umweltsünder entsorgten einen 5l - Kanister mit Altöl in einem Altkleidercontainer. Da sie den Kanister zudem nicht ordentlich verschlossen, sickerte etwas Altöl heraus und verschmutzte ein paar Kleidungsstücke. Die ausgetretene Menge war jedoch so gering, dass kein Umweltschaden eintrat.

Immer wieder müssen Altkleider- und auch Altglascontainer für die illegale Entsorgung von Müll herhalten. Die Polizei bittet deshalb Personen, die entsprechenden Beobachtungen machen, sich an die nächstgelegene Polizeidienststelle zu wenden.

