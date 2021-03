Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vermeintlich abgestürzter Fallschirmspringer entpuppt sich als Ballons (09.03.2021)

Hüfingen (ots)

Einen vermeintlich in eine Stromleitung im Bereich der Riedwiesen abgestürzten Fallschirmspringer hat am Dienstag gegen 8 Uhr ein Fußgänger der Rettungsleitstelle gemeldet. Eine zweite Anruferin meldete sich gleichzeitig telefonisch und vermutete einen verunglückten Gleitschirmflieger an der Stelle. Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr und Notarzt machten sich sofort auf den Weg an die "Unglückstelle" in der Nähe einer Kompostanlage. Dort fanden sie jedoch nur mehrere Luftballons, die sich in einer Hochspannungsleitung verfangen hatten. Diese sahen auf den ersten Blick tatsächlich einem dort hängenden Fallschirm täuschend ähnlich. Der bereits verständigte zuständige Betreiber des Stromnetzes wird die Ballons entfernen lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell