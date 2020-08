Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - Nicht um den Schaden gekümmert

Ein beschädigtes Auto blieb nach einem Unfall am Dienstag in Gingen zurück.

Ulm (ots)

Der Audi parkte zwischen 9 und 14 Uhr in der Pfarrstraße. Eine 27-Jährige entdeckte die beschädigte Stoßstange und Kotflügel an ihrem Audi. Ein bislang unbekannter Autofahrer blieb daran hängen und kümmerte sich nicht um den Schaden. Laut einem Zeugen könnte ein Paketzustellfahrzeug für den Unfall in Betracht kommen. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden an dem Audi schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

