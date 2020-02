Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht

Bad Kreuznach (ots)

Am 08.02.2020, um 18:00 Uhr, parkte ein 19jähriger Mann seinen Pkw ordnungsgemäß in der Tiefstraße/Europaplatz, in Längsaufstellung. Als er um 19:10 Uhr wieder an seinen Pkw kam musste er feststellen, dass das Fahrzeug starke Beschädigungen auf der Fahrerseite aufwies. Offenbar hatte ein auf der gegenüberliegenden Straßenseite, in Queraufstellung parkender Pkw, den Pkw des Geschädigten beim Rückwärtsausparken übersehen und diesen beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Pkw des 19jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Kreuznach jederzeit entgegen.

