Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfälle mit Personenschäden

Bad Kreuznach (ots)

Am frühen Abend des 01.02.2020 ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zwei Unfälle mit Personenschäden im Zusammenhang mit Verkehrsstraftaten- bzw. ordnungswidrigkeiten. Gegen 17:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger PKW Führer die L239 aus Richtung Gutenberg kommend in Richtung Wallhausen, als er - vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit - die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in einen angrenzenden Acker fuhr. Dort überschlug sich das Fahrzeug und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich alleine aus dem Wrack befreien und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Gegen 17:50 Uhr befuhr ein 31-jähriger PKW Führer die Wilhelmstraße aus Richtung Ochsenbrücke kommend und nutzte hierfür verbotenerweise die Bus- bzw. Taxispur, wobei er mit überhöhter Geschwindigkeit eine für ihn rot zeigende Lichtzeichenanlage überfuhr. Im Anschluss kollidierte er mit einem Taxi, welches die Wilhelmstraße befuhr und nach links auf den Europaplatz abbiegen wollte. Die Taxifahrerin wurde mit Verdacht einer Beinfraktur in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beim Unfallverursacher können Anzeichen auf Drogenkonsum festgestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand müsste es weitere Unfallzeugen gegeben haben, mit welchen die Polizei noch nicht gesprochen hat. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Bad Kreuznach in Verbindung zu setzen (0671-88110).

