POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest vom Wochenende. Datum: 13.10.2019

Soest - Einbruch in Einfamilienhaus - Wandtresor entwendet

Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Eigentümer und drangen am gestrigen Freitagabend (11.10.) in der Zeit von 19.45 Uhr bis 01.00 Uhr in ein Einfamilienhaus am Eberhard-Viegener-Weg ein. Zugang zum Objekt verschafften sich die Einbrecher, indem sie an der rückwärtigen Seite eine Terrassentür aufhebelten. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt. Schließlich entdeckten die Täter einen Wandtresor, den sie mit erheblicher Gewalt aus der Wand herausbrachen und mitnahmen. Zur Beute zählen ein vierstelliger Eurobetrag sowie zwei Sportpistolen, die sich in dem Tresor befanden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur genannten Tatzeit etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes bemerkt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921 - 9100 0 entgegen. (hn)

Soest - Pkw gerät in Brand - Fahrerin hat Glück im Unglück

Am gestrigen Freitragabend (11.10), gegen 18.00 Uhr, befuhr eine 48-jährige Werlerin mit ihrem Pkw die Werler Landstraße in Soest-Ostönnen. Offensichtlich infolge eines technischen Defektes verlor das von ihr geführte Fahrzeug plötzlich viel Öl, welches sich im hinteren Bereich des Pkw entzündete und das Heck kurzzeitig in Brand setzte. Die Werlerin fuhr an den Fahrbahnrand, wo die Flammen am Heck des Pkw dann wieder von selbst erloschen waren. Auf einer Länge von ca. 600 Metern hatte sich auf der Werler Landstraße ein gefährlicher Ölfilm gebildet. Zur Beseitigung der Gefahrenstelle wurden die Feuerwehr und die Versorgungsbetriebe der Stadt Soest entsandt. Der Pkw der Fahrerin aus Werl war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sie selbst blieb glücklicherweise unverletzt und kam mit einem Schrecken davon. (hn)

Soest - Einbruchsdiebstahl - Täter entwenden Schmuck

In der Zeit von Freitagnachmittag (11.10), gegen 16.30 Uhr, bis Samstagmittag (12.10), gegen 12.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße Springinsfeld ein. Zugang zum Objekt verschafften sich die Einbrecher, indem im rückwärtigen Bereich des Objektes ein Fenster aufgehebelt wurde. Sämtliche Räumlichkeiten des Hauses wurden durchwühlt. Die Täter erbeuteten Schmuck in bislang nicht genau bekannter Höhe. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Soest unter der Telefonnummer 02921 - 9100 0. (hn)

Werl - Sachbeschädigung an Pkw - Reifen an insgesamt vier Autos zerstochen

Eine böse Überraschung erlebten die Fahrzeughalter von insgesamt vier Pkw am frühen Samstagmorgen, die ihre Autos in der Straße Tiggesloh geparkt hatten. Unbekannte Täter hatten offensichtlich in der Nacht zuvor an allen vier Fahrzeugen die Vorderreifen zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges an der Örtlichkeit festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Werl unter der Telefonnummer 02922- 9100 0 in Verbindung zu setzen. (hn)

Lippstadt - Verkehrsunfall mit Personenschaden bei Auffahrunfall

Am Samstagnachmittag (12.10.), gegen 13.30 Uhr, kam es auf der Beckumer Straße in Fahrtrichtung Lippstadt-Cappel zu einem Auffahrunfall mit zwei Pkw. Eine 36-jährige Frau aus Hamm befuhr mit ihrem Pkw die Beckumer Straße in Fahrtrichtung Cappel. In Höhe der Markant-Tankstelle musste sie verkehrsbedingt bremsen. Nachfolgend befuhr ein 47-jähriger Mann aus Lippstadt ebenfalls die Beckumer Straße in gleicher Richtung. Offensichtlich hatte der Lippstädter den Bremsvorgang der Fahrerin aus Hamm zu spät erkannt und war ungebremst auf den stehenden Pkw aufgefahren. Bei dem Zusammenstoß wurde die Hammerin verletzt und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden, der auf ca. 10.000 EUR geschätzt wird. (hn)

Soest - Verkehrsunfall Sachschaden - Rotlicht der Ampel nicht beachtet

In der vergangenen Nacht zu Sonntag (13.10.), gegen 00.40 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Niederbergheimer Straße / Lippstädter Straße zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 53-jähriger Mann aus Ense befuhr mit seinem Bus die Niederbergheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Lippstädter Straße war er bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 44-jähriger Mann aus Lippetal mit seinem Pkw auf der Lippstädter Straße in Richtung Niederbergheimer Straße. An der beampelten Kreuzung missachtete er offensichtlich das Rotlicht. Es kam im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem ein erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro entstanden war. Verletzt wurde niemand.

Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921 - 9100 0 in Verbindung zu setzen. (hn)

Bad Sassendorf - Trunkenheit am Steuer und Fahrerflucht nach Parkunfall

Am Samstagnachmittag (12.10), gegen 15.15 Uhr, war eine 41-jährige Frau aus Bad Sassendorf auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Straße Schulzenhof beim Einparken in eine Parklücke mit ihrem Pkw gegen einen anderen, bereits stehenden Pkw gefahren und hatte diesen erheblich beschädigt. Die 68-jährige Fahrerin des geschädigten Fahrzeuges (ebenfalls aus Bad Sassendorf) hatte diesen Vorgang beobachtet und die Verursacherin auf den Vorfall angesprochen. Unvermittelt und ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, war die 41-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Pkw vom Parkplatz in unbekannte Richtung geflüchtet. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte die flüchtende Fahrerin ermittelt werden. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass sie offensichtlich deutlich unter Einfluss von Alkohol stand und somit absolut fahruntüchtig erschien. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Schaden an den Pkw wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. (hn)

