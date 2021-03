Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel, Lkrs. KN) Unbekannte beschädigen Postfahrzeuge 9.3.21

Singen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu mehreren Sachbeschädigungen, die im Zeitraum vom Freitag gegen 16 Uhr bis Montag gegen 16 Uhr im Bereich der Otto-Hahn-Straße begangen wurden. Unbekannte Vandalen hatten aus irgendwelchen Gründen an acht am Straßenrand geparkten elektrischen Postfahrzeugen die Außenspiegel beschädigt oder abgerissen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen unter Telefon 07731/888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell